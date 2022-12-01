Участники образцово-художественного вокально-хореографического ансамбля "Сар-Герел" объявлены победителями и призёрами всероссийского конкурса

III Всероссийский конкурс-фестиваль "Крылья успеха" завершился в Астрахани. По итогам творческого состязания ребята из Калмыкии завоевали в двух номинациях Гран-при и пять призовых мест. Наивысший балл жюри конкурса отдали танцам "Чичердг" и "Каблучки" в номинациях "Народный танец" и "Народный танец. малая форма" соответственно.



Видео и фото: t.me/minobrnauki08