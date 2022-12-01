Сегодня будущих мам ждет сюрприз

Накануне международного женского дня активисты молодежки народного фронта преподнесут им сюрприз - прямо под окнами перинатального центра исполнят музыкальные композиции. Свои поздравления роженицам адресуют и учащиеся городских школ - они подарят им свои рисунки, продекламируют стихотворения любимых поэтов.



По словам организаторов, они постарались сделать мероприятие трогательным и душевным, ведь это праздник доброты, любви и нежности.