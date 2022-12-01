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7 марта, 10:19
Новости

Сегодня будущих мам ждет сюрприз

Сегодня будущих мам ждет сюрприз

Накануне международного женского дня активисты молодежки народного фронта преподнесут им сюрприз - прямо под окнами перинатального центра исполнят музыкальные композиции. Свои поздравления роженицам адресуют и учащиеся городских школ - они подарят им свои рисунки, продекламируют стихотворения любимых поэтов.

По словам организаторов, они постарались сделать мероприятие трогательным и душевным, ведь это праздник доброты, любви и нежности.

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