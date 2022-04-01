Участники конного похода в память о 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии на подъезде к поселку Ергенинский Кетченеровского района. Об этом нам сообщил один из всадников Бакур Зургадаев. Напомню, он стартовал накануне в селе Малые Дербеты. Именно здесь, в 1942 году была сформирована легендарная кавдивизия. В этом году исполняется 80 лет со дня её подвига. Она задержала на Дону наступающие части немецко-фашистских войск и обеспечила переправу подразделений Красной Армии. В этих боях воины нашей дивизии проявили массовый героизм и показали пример служения воинскому долгу.

Поход организован конноспортивным клубом «Аранзал» при поддержке Главы региона Бату Хасикова и Калмыцким отделением Российского военно-исторического общества. После Ергенинского всадники направятся в Кегульту, затем посетят Бага-Чонос, Троицкое и завершится поход в Элисте участием в Параде Победы.