В самом разгаре отёл сайгаков

Учёные заповедника «Чёрные земли» в эти дни особенно тщательно следят за соблюдением режима тишины на территории охраняемой территории. Малейшая опасность в виде появления человека, хищника или изменения в погоде может кардинально изменить ход важнейшего события в степи. О новостях в жизни популяции древней антилопы на территории природного заказника рассказывает Элла Хаптаханова.

Эксперты заповедника «Чёрные земли» сообщают, что экватор отельной компании пройден и уже близится к завершению. Учёные отмечают, что в этом году он проходит раньше среднемноголетних сроков.

Появление молодняка в сайгачьем стаде – одно из важнейших событий степи. В этом году сама природа благоприятствовала хорошему прохождению отёла. Специалисты заповедника надеются, что летом, при подведении половозрастного учёта стада, они вновь смогут зафиксировать его увеличение. Всего же, на территории заповедника «Чёрные земли», насчитывает около 15 тысяч особей. Из них – 10 тысяч – маточное поголовье.

До конца расплодной компании на всей охраняемой территории введён режим тишины. И всё же не обошлось без инцидентов. Двое путешественников из Нижнего Новгорода были привлечены к административной ответственности за нарушение границ заповедникана багги.

Но уже 20 мая, когда завершится отёл, откроются туристические маршруты «Тропой сайгака», «Меклетинские озёра» и «Птицы Маныча» с песчаными барханами, солёным розовым озером и огромным многообразием пернатых, в том числе редких и краснокнижных.