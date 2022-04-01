В Национальном музее состоялось торжественное мероприятие «Этот день Победы…», посвященное знаменательной дате - 77 годовщине Великой Победы

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей страны. В числе надевших шинели и сражавшихся на всех фронтах войны были свыше 43 тысяч сыновей и дочерей Калмыцкой АССР. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Но мы знаем и помним, что именно они сражались на фронтах войны, защищали Москву, Ленинград, участвовали в боях под Сталинградом, на Курской дуге, освобождали Калмыкию, Украину, Белоруссию, страны Западной Европы, штурмовали Берлин, работали в тылу.

В преддверии праздника в одном из залов музея участники мероприятия чествовали мужество, отвагу и героизм ветеранов Великой Отечественной войны. Школьники, студенты, представители общественных организаций выступили с поздравлениями, в честь ветеранов прозвучали их любимые песни, стихи о Родине прочли школьники Элистинской классической гимназии. Ветеранам были вручены подарки и сувениры.