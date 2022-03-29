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26 апреля, 17:38
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Участники Дельфийских игр из Калмыкии в числе призеров

Участники Дельфийских игр из Калмыкии в числе призеров

Серебро  – у вокальной группы «Хамдан» из Яшкульского района в  номинации ансамблевое народное пение. Бронзовую медаль завоевал ансамбль «Байруш» из п. Кетченеры в номинации «Национальные инструменты народов России»» И вот, что рассказала по телефону руководитель ансамбля Гиляна Тикеева. Она на связи с нами из Красноярска.

Напомним, в составе калмыцкой делегации 28 человек. Команда участвует в шести номинациях.  Каждый раз Дельфийские игры проводят в разных городах. В этом году они проходят в г.Красноярске с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи со всей страны. Соревнования продлится до 27 апреля. 

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