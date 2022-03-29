Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Наш долг – создать все условия для подготовки спортсменов»

Сегодня, 26 апреля, Президент России Владимир Путин вручил государственные награды призерам XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине. Он отметил, что создать все условия для подготовки спортсменов – это долг государства.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поделился: «Наши ребята доказали, что не просто так находятся в ряду лучших спортсменов мира. Согласен с Владимиром Владимировичем, что их блестящие выступления стали настоящим украшением игр. Мы всей страной болели за них».

Он также отметил, что в последнее время со стороны Запада усилилось давление на многие сферы жизни России, в том числе и на спорт. По словам Главы региона, многие спортсмены боятся выражать свою позицию из-за санкций, ведь в этом случае их лишают наград и отстраняют от международных соревнований, подрывая гражданскую самоидентификацию целого поколения. «Я убежден, что испытания только укрепят нас. Мы будем поддерживать развитие спорта в России, создавать необходимую инфраструктуру. Ведь олимпийцы всегда были примером для молодого поколения спортсменов».