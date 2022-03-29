«Сильные идеи для нового времени»

Во всероссийском форуме принимают участие и жители Калмыкии. В адрес организатора акции - Росконгресса уже поступило из регионов более 13 тысяч заявок. От степной республики предложено 8 проектов.Внести своё предложение по развитию страны можно будет до 20 мая. Подробности у Эллы Хаптахановой.

Сделать Калмыкию туристической Меккой и привлечь сюда как можно больше гостей – такова цель проекта Виктории Инджиковой. Он находится на стыке национальных программ «Культура» и «Туризм и индустрия гостеприимства». В её планах создание межрегионального центра традиционного и современного искусства. Творческие люди из всех уголков страны и мира найдут на базе этого проекта возможность самовыражения и реализации. А работать проект «Зурач» будет по направлениям.

Проект Виктории Инджиевой – один из восьми, предложенных степной республикой на рассмотрение экспертов этого интересного глобального форума, проводимого совместно с Россконгрессом. Его цель – отбор интересных предложений для их реализации в регионах. Более 13 тысяч заявок уже подано на суд экспертов.

Проведение форума намечено на июнь-июль. Есть ещё время проработать и подготовить свои предложения для участия в форуме, аналогов которому по его масштабности и эффективности нет в мире. 10 лучших проектов получат 100% -ную поддержку со стороны государства. Сотня лучших будет реализована на федеральном и региональном уровнях. А те, что войдут в 1000 отобранных инициатив получат акселерацию - после усовершенствования получат право на участие в других проектах и на других платформах. Предварительная работа форума проходит при активной поддержке региона.