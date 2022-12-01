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6 марта, 11:03
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Участник Великой Отечественной воны, Ветеран труда России – Мугаш Араев отметил 97-й день рождения

Участник Великой Отечественной воны, Ветеран труда России – Мугаш Араев отметил 97-й день рождения

Родился он в селе Шамбай Хошеутовского улуса. Трудился в колхозе. В феврале 1943 года был призван в армию в город Камышин Сталинградской области. Спустя несколько лет в связи с депортацией калмыцкого народа был отправлен на строительство Широковской ГЭС. В июле 45-го получил возможность выехать в Красноярский край к своей семье.

По возвращении на Родину Мугаш Сангаджиевич много лет работал в строительной сфере региона. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями.

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