Участник Великой Отечественной воны, Ветеран труда России – Мугаш Араев отметил 97-й день рождения

Родился он в селе Шамбай Хошеутовского улуса. Трудился в колхозе. В феврале 1943 года был призван в армию в город Камышин Сталинградской области. Спустя несколько лет в связи с депортацией калмыцкого народа был отправлен на строительство Широковской ГЭС. В июле 45-го получил возможность выехать в Красноярский край к своей семье.



По возвращении на Родину Мугаш Сангаджиевич много лет работал в строительной сфере региона. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями.