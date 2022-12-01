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6 марта, 10:47
Новости

Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев запустил на своем официальном канале в телеграм подкаст, в котором будет рассказывать о сфере IT

Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев запустил на своем официальном канале в телеграм подкаст, в котором будет рассказывать о сфере IT

Сообщает пресс–служба ведомства. Первый выпуск посвящен теме искусственного интеллекта. Напомню, в январе были награждены победители первого конкурса подкастов Эгшг.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поддержал организаторов и отметил, что аудиоблоги – простая и удобная форма общения автора и слушателя, а также высказался об интересе населения к этой теме.

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