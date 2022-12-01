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6 марта, 11:25
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На сцене Калмыцкого государственного театра кукол "Джангар' состоялась премьера спектакля "Эпоха Оттепели"

На сцене Калмыцкого государственного театра кукол "Джангар' состоялась премьера спектакля "Эпоха Оттепели"

Он олицетворяет эпоху раскрепощения человека в период 60–х годов, освобождения от власти устаревших, изживших себя понятий. На литературно-музыкальном вечере прозвучали произведения поэтов шестидесятых годов прошлого века Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко.

Программу для гостей подготовили учащиеся Калмыцкой национальной гимназии.

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