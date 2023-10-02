Участник СВО Исен Шалбуров из Калмыкии Указом Президента награжден медалью «За отвагу»

Он родом из поселка Хар-Толга Яшкульского района. С 2005 по 2007 годы гвардии сержант Шалбуров служил по контракту в Ингушетии. С началом специальной военной операции в октябре 2022 года был мобилизован.

Это его вторая награда, раннее был награжден медалью за выполнение боевого задания по разминированию. Дома Исена ждут родители, жена и двое дочерей, которые гордятся своим героем.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!