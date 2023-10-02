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3 октября, 06:57
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Сказ о земле калмыцкой

Сказ о земле калмыцкой

Сегодня в нацмузее им. Пальмова откроется юбилейная выставка Г.О. Рокчинского. Она приурочена к столетию со дня рождения выдающегося художника. В экспозиции будет представлено около 100 произведений из собрания Национального музея и частных коллекций. Как нам стало известно, сразу после открытия пройдет круглый стол.

Напомним, работы Гарри Рокчинского известны и далеко за пределами республики. Среди них: «Мать — земля родная», «Бабушка и внук», «Журавлиная песня», «Джангарчи Элян Овла».

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