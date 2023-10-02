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3 октября, 10:47
Новости

Сотрудниками Управления МВД России по г.Элисте выявлен факт реализации контрафактной алкогольной продукции

Сотрудниками Управления МВД России по г.Элисте выявлен факт реализации контрафактной алкогольной продукции

Накануне оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения проверочных мероприятий был выявлен факт реализации контрафактной алкогольной продукции на одном из элистинских продуктовых складов.

Установлено, что работник склада реализовал покупателю 12 емкостей с алкогольной продукцией, на которых отсутствовала специальная маркировка и информация, предусмотренная законодательством РФ.

Емкости с содержимым изъяты и направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия.

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