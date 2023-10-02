3 октября, 10:47
Сотрудниками Управления МВД России по г.Элисте выявлен факт реализации контрафактной алкогольной продукции
Смотрите наши видео на YouTube!
Накануне оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения проверочных мероприятий был выявлен факт реализации контрафактной алкогольной продукции на одном из элистинских продуктовых складов.
Установлено, что работник склада реализовал покупателю 12 емкостей с алкогольной продукцией, на которых отсутствовала специальная маркировка и информация, предусмотренная законодательством РФ.
Емкости с содержимым изъяты и направлены на экспертизу в ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия.