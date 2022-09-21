Учащиеся школ Калмыкии могут сыграть в "Спектакле для мамы"

В этом проекте от Российского движения школьников участвуют педагоги и родители, творческие группы детей до 11 лет под руководством взрослого. Чтобы успеть с поздравлением к Дню матери, заявку нужно подать до 15 ноября.



Направлений на выбор 3: "Театр теней", "живого действия" и "Кукольный театр". Для педагогов на странице проекта уже разместили сценарии, описание персонажей и фонов, инструкции для каждой номинации и целевой группы.