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14 октября, 14:18
Новости

Учащиеся школ Калмыкии могут сыграть в "Спектакле для мамы"

Учащиеся школ Калмыкии могут сыграть в "Спектакле для мамы"

В этом проекте от Российского движения школьников участвуют педагоги и родители, творческие группы детей до 11 лет под руководством взрослого. Чтобы успеть с поздравлением к Дню матери, заявку нужно подать до 15 ноября.

Направлений на выбор 3: "Театр теней", "живого действия" и "Кукольный театр". Для педагогов на странице проекта уже разместили сценарии, описание персонажей и фонов, инструкции для каждой номинации и целевой группы.

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