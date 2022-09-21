Скоро в эфире ГТРК "Калмыкия" стартует 10-й юбилейный конкурс – калмыцкой песни и музыки "Теегин айс"

Это ежегодное музыкальное состязание среди учащихся школ республики. Перерыв случился только во время пандемии. В этом году конкурс посвящен 55-летию Телевидения Калмыкии. Его цель - развитие детского творчества, выявление вокальных, музыкальных способностей у школьников, популяризация калмыцкого языка, поддержка одаренных детей.



Конкурс проводится в З номинациях - "Сольное пение", "Вокальная группа" и "Инструментальное мастерство". Отборочный и зональный туры прошли в онлайн и оффлайн форматах. Все победители финала станут участниками гала-концерта, на котором будут названы имена победителей.



За их выступлениями вы сможете следить на сайте "Вести - Калмыкия".Ру. Обладателя приза зрительских симпатий определят наши зрители в результате интернет - голосования. Следите за нашими программами.