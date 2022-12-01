Мемориалы Калмыкии обеспечены бесплатным газом

Об этом сообщает телеграмм Правительства республики. Это стало возможным благодаря поручению Президента Владимира Путина. Напомню, в республике в реестр централизованного учета мемориальных сооружений Минобороны России, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь, были внесены 33 мемориала.



На данный момент во всех районах ведутся работы по подключению природного газа. А в Ики-Буруле и Городовиковске к запуску вечного огня уже все готово.