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30 марта, 10:11
Новости

Мемориалы Калмыкии обеспечены бесплатным газом

Мемориалы Калмыкии обеспечены бесплатным газом

Об этом сообщает телеграмм Правительства республики. Это стало возможным благодаря поручению Президента Владимира Путина. Напомню, в республике в реестр централизованного учета мемориальных сооружений Минобороны России, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь, были внесены 33 мемориала.

На данный момент во всех районах ведутся работы по подключению природного газа. А в Ики-Буруле и Городовиковске к запуску вечного огня уже все готово.

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