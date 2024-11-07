Сегодня и завтра на радио Калмыкии слушайте спектакль «Комиссар Лотос» по роману Тимофея Бембеева, записанный в 1967 году.

История рассказывает о редакторе газеты «Улан хальмг» Бадме Адучиеве, который в 1942 году руководит эвакуацией калмыцкого скота и формирует партизанский отряд «Молния», действующий против немецких захватчиков. Бадму - подпольщики и партизаны знали под именем Комиссар «Лотос». Первая часть спектакля выйдет 9 ноября в 11:20 и 13:20, а вторая — 10 ноября в 11:35 и 13:35.