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9 августа, 16:34
НовостиСтроительствоОбразование

Строительство школы завершилось в селе Малые Дербеты

Строительство школы завершилось в селе Малые Дербеты

1 сентября она распахнет свои двери. С ходом подготовки к запуску объекта ознакомился профильный министр Эрдни Баринов. Он осмотрел учебные кабинеты, куда завезена и установлена новая мебель и необходимая аппаратура. Осталось только привести в порядок кабинеты, столовую и пищеблоки, спортивный и музыкальный залы, а также завершить благоустройство территории.

Кроме того, министр посетил Тундутовскую школу. На средства из районного бюджета заменена электропроводка, установлены пластиковые окна в классах. В рамках реализации проекта «Современная школа» ведётся работа по созданию Центра «Точка роста». Приводят в порядок и дворовую территорию.

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