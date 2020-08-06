Строительство школы завершилось в селе Малые Дербеты

1 сентября она распахнет свои двери. С ходом подготовки к запуску объекта ознакомился профильный министр Эрдни Баринов. Он осмотрел учебные кабинеты, куда завезена и установлена новая мебель и необходимая аппаратура. Осталось только привести в порядок кабинеты, столовую и пищеблоки, спортивный и музыкальный залы, а также завершить благоустройство территории.

Кроме того, министр посетил Тундутовскую школу. На средства из районного бюджета заменена электропроводка, установлены пластиковые окна в классах. В рамках реализации проекта «Современная школа» ведётся работа по созданию Центра «Точка роста». Приводят в порядок и дворовую территорию.