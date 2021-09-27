Уборка риса в хозяйствах Октябрьского района началась на две недели позже

Причиной стали обильные дождей в сентябре. Это может сказаться на урожайности зерна. В прошлом году планам помешала засуха. С какими еще проблемами столкнулись в нынешнем сезоне растениеводы - выясняла наш специальный корреспондент Ольга Эняева.

В зернотоке кипит работа. Здесь идет сортировка и реализация части урожая. Его отправляют не только в Элисту, но и за пределы региона. В хозяйстве «50 лет Октября» планируют получить 8 тысяч тонн риса. В прошлом году собрали гораздо меньше. Вмешалась засуха. Нынешняя страда началась позже запланированного срока. Дожди помешали комбайнам вовремя выйти в поле, но сейчас погода позволяет механизаторам взять реванш и активными темпами заняться сбором злаковой культуры.

И это, несмотря на то, что ранние посевы попали под натиск первых холодов. Все обошлось, состояние всходов порадовало. Но, чтобы получить хороший урожай, потребовалось много воды. Того, что положено в рамках госзадания не хватило, пришлось заказывать дополнительный объем живительной влаги. Уже по коммерческой цене. Потрачено более 13 миллионов рублей. За 10 лет цена на воду выросла в 12 раз, а на рис всего в два раза, говорит директор предприятия «50 лет Октября» Владимир Цыбулин.

Не хватает оборотных средств на обновление техники, которая постоянно требует ремонта. Срок эксплуатации тракторов и комбайнов давно истек. Все усилия были направлены только на спасение будущего урожая. Вовремя вносили удобрения и средства защиты. Боролись с нашествием саранчи, стаями птиц и животных, которые съедали и вытаптывали плодородные посевные участки. Риса предстоит убрать в Октябрьском районе с площади 3 469 гектаров. Со всех чеков планируют собрать не менее 12 тысяч тонн, тем самым, обеспечив крупой население республики. А еще ее качество дает возможность использовать злаковую культуру для изготовления детского питания.

Так что, Октябрьский рис не только реализуется за пределами Калмыкии. За счет его производства живет весь район. Это и рабочие места, и налоговые отчисления. А потому, хозяйства нуждаются в финансовой поддержке. Средства нужны, прежде всего, на ремонт оросительной системы. Постройка 60-х годов постоянно выходит из строя. Ее реконструкция запланирована на этот год за счет федеральной программы.