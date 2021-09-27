Республиканский русский театр открыл свои двери после капитального ремонта

Напомним, реконструкция здания театра продолжалась три года. Ну а сегодня у коллектива впереди - многочисленные премьеры и проекты. На торжественном капустнике один из актеров преподнес сюрприз. Какой? Выясняла наша съемочная группа.

На празднике Мельпомены журналисты оказались не только за кадром, но и на сцене. В руках артиста Артема Якомаскина - орудие труда пишущей братии - блокнот и ручка. Записывать придется много - сразу и не рассказать о 30-летней истории театра.

В праздничный вечер зрителей ожидало необычное действо, в котором была задействована вся труппа. Именитые и начинающие артисты на родной сцене, спустя 3 года. Потому и представление назвали «Под крышей дома своего». Это было похоже и на театральный капустник, и на исторический экскурс, и на полноценный спектакль. В постановке, где менялись поколения артистов и времена, служители Мельпомены признались родному Русскому театру и своим зрителям в любви. И она взаимна.

Сцены спектакля переходили одна в другую. Чтобы собрать такое лоскутное одеяло, актеры репетировали всю последнюю неделю до ночи. И овации зрителей не заставили себя ждать. С открытием 31 -го театрального сезона коллектив поздравили все, кто в эти трудные для труппы времена оказал поддержку.

В числе тех, кто приехал поздравить актеров с открытием сезона и Заслуженный артист России, лауреат международных и российских театральных фестивалей, режиссер Зураб Нанобашвили. Для него, как и для его коллег, вся жизнь - театр.

На родной сцене кто-то открыл для себя первый в жизни театральный сезон, как выпускник Краснодарского института культуры этого года Антон Савенко, а кто-то сделал предложение руки и сердца прямо на сцене: Артем Якомаскин на сцене изображал журналиста, а в жизни стал будущим супругом актрисы Лады Зубковой. На глазах зрителей зарождалась новая творческая семья. И это не отрывок из спектакля, а реальность.

Сегодня от старого здания остались лишь стены и сцена. Появился комфортный зрительный зал, обновлена кровля, утеплены бутафорский, реквизиторский и костюмерный цеха, заработала новая система отопления и освещения. Словом, все готово для премьер.