Продукция предпринимателей региона вновь выходит на экспорт

Сегодня 20 тонн калмыцкого руна отправила в Индию одна из компаний, специализирующаяся на продаже тонкой и полутонкой шерсти. В прошлом году Глава Калмыкии поддержал идею ее открытия. Это направление АПК - одно из самых перспективных для региона, который занимает лидирующие позиции среди субъектов страны по поголовью овец и коз, а также производству качественной шерсти.

Экспортные возможности станут мотивацией для калмыцких животноводов и, в целом, еще одним шагом для экономического развития республики, отметил Бату Хасиков.

Так, за полгода предприятие «Kalmyk Wool» стало поставлять товары в шесть стран на трех континентах. Ранее компания обращалась в Центр поддержки экспорта, который помог ей найти партнеров в Казахстане и Азербайджане, выставить продукцию на электронные торги.