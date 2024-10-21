Каждому судну - технические средства контроля

На производственном совещании в городе Лагани по приказу Министерства сельского хозяйства России обсуждали обновлённый порядок оснащения судов техническими средствами контроля. Документ определяет обязательные для исполнения судовладельцами процедуры по оснащению техническими средствами контроля самоходных судов.

Система контроля должна обеспечивать решение следующих задач: сохранение водных биоресурсов и противодействие промыслу, пограничный контроль, обеспечение безопасности мореплавания и спасение человеческой жизни.

Глава Лаганского РМО Юрий Когаев сообщил, администрация окажет всю необходимую помощь и поддержку квотодержателям, а также поставил задачу до начала весенней путины 2025 года завершить работы по установке ТСК на судна.

Видео: Официальный канал Администрации Лаганского РМО