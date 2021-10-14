У животноводов республики - горячая пора

Подготовка к зимовке скота во всех хозяйствах идет полным ходом. На учете - каждый стог сена. Так, в Черноземельском РМО один из крупнейших племенных репродукторов по разведению грозненской тонкорунной породы овец в этом году к холодам подготовился основательно. И кормов заготовил в два раза больше, чем в прошлом году. О том, в каких условиях будут зимовать сельскохозживотные в одном из отдаленных районов, в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

На животноводческих стоянках племенного репродуктора МУП «Ставропольский» сейчас идет ответственный период - подготовка помещений к зимовке скота. В хозяйстве - 25 тысяч голов овец грозненской тонкорунной породы, почти половина из них – маточное поголовье. Всего в этом году заготовлено свыше 3 тысяч тонн зернофуража и концентрированного корма, что вдвое больше, чем в прошлом году. Ожидают поставку еще двухсот тонн зерна и пшеницы, говорит главный зоотехник хозяйства Чингиз Наранов. Удалось запастись в этом году и лиманным сеном.

Сейчас главное - сохранить поголовье, повысить продуктивность и рентабельность производства, говорят фермеры. Пока погода и техника не подводит. Остается надеяться на благоприятную зиму.

Чабанам и гуртоправам, казалось, привыкшим, к суровому климату седой степи, сейчас природа, как будто, дает шанс навести последние штрихи, чтобы во всеоружии встретить предстоящие морозы. В этом хозяйстве в сеновалах даже не смогли сохранить остатки кормов прошлых лет. Как признаются сами животноводы, сказалась засуха.

По словам руководителя хозяйства Руслана Нидеева, из-за раннего стойлового содержания скота в прошлом году пришлось потратить больше 6 тысяч тонн соломы и сена. «Грубых кормов катастрофически не хватало, потому не удалось избежать падежа скота».

Период пастбищного содержания животных подходит к концу, и до зимовки остается не так много времени. Всего в предстоящей сельскохозяйственной кампании в племрепродукторе будут задействованы 32 животноводческие стоянки. По плану уже к середине ноября все они будут обеспечены сеном. В каждую будет завезено свыше ста рулонов.

Всего объем заготовленных грубых кормов во всех категориях хозяйств в Черноземельском районе на сегодняшний день составил более 26 тысяч тонн. Из них свыше 18 тысяч – это лиманное сено, люцерна и суданская трава. А это почти 93 процента от общей обеспеченности кормами. Теперь главное, говорят животноводы, чтобы последний месяц осени не принес очередных сюрпризов в виде заморозков.