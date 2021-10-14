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8 ноября, 13:31
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Разработчики Калмыкии могут принять участие в конкурсе IT-технологий и получить первую национальную премию

Разработчики Калмыкии могут принять участие в конкурсе IT-технологий и получить первую национальную премию

Участие в конкурсе «Цифровые вершины» сулит награды в области информационных технологий, поощряющей лучшие отечественные решения. Он проводится для российских разработчиков, которые создают ИТ-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной продуктивности.

Перечень направлений обширный. Здесь можно представить новаторские решения в сферах школьного, высшего и дополнительного образований, здравоохранения, транспорта, комфортной и безопасной жизни, в улучшении города, в сфере энергетики, а также бизнеса. 

Участие бесплатное, к нему допускаются как физические так и юридические лица. 

Соучредителями премии являются ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и Минцифры России.

Ознакомиться с положением о премии, а также подать заявку для участия можно до 15 декабря на официальном сайте https://digital-summit.ru/. 

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