Продолжаются работы по подготовке почвы под посадки лесных культур

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Калмыцкого Лесничества. Мероприятия проводятся с целью улучшить условия приживаемости кустарников, обеспечение их устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, сохранности и благоприятного хода роста в первые годы жизни.



На сегодняшний день вспахано около 140 га. В ближайшие дни планируется посадка сеянцев лоха серебристого - 220 тыс. шт, около 35 тыс. шт. терескена серого, а также 540 тыс. штук джузгуна безлистого.