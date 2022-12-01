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21 марта, 10:07
Новости

Продолжаются работы по подготовке почвы под посадки лесных культур

Продолжаются работы по подготовке почвы под посадки лесных культур

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Калмыцкого Лесничества. Мероприятия проводятся с целью улучшить условия приживаемости кустарников, обеспечение их устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, сохранности и благоприятного хода роста в первые годы жизни.

На сегодняшний день вспахано около 140 га. В ближайшие дни планируется посадка сеянцев лоха серебристого - 220 тыс. шт, около 35 тыс. шт. терескена серого, а также 540 тыс. штук джузгуна безлистого.

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