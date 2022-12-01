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16 марта, 14:20
Новости

У животноводов Калмыкии началась еще одна ответственная пора – окотная кампания

У животноводов Калмыкии началась еще одна ответственная пора – окотная кампания

Всего в неё вошло свыше 200 тыс. голов крупного рогатого скота и более 1 миллиона 200 тысяч овец и коз. Хозяйства уже отчитались о первых новорожденных телятах. С каждых 100 голов их планируют получить 85. На максимальный результат рассчитывают и овцеводы – по 100 ягнят с каждой сотни овец. Как сообщает пресс-служба профильного Министерства, благоприятные погодные условия и достаточный запас кормов способствовали успешному прохождению зимовки скота, животные находятся в средней упитанности.

На период расплодной кампании сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства обеспечены всеми необходимыми ресурсами, отремонтированы и очищены базы, к приему молодняка подготовлены производственные помещения. Подводить итоги окотной кампании в Минсельхозе Калмыкии планируют в конце апреля-начале мая.

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