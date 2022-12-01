По постановлениям прокуратуры Черноземельского района директор МУП "Ставропольский" привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы и не рассмотрение требований работников предприятия

Прокуратура Черноземельского района провела проверку по обращениям работников МУП "Ставропольский" о нарушениях трудового законодательства.



Установлено, что руководитель муниципального унитарного предприятия в течение 3-х месяцев выплачивал 2 работникам заработную плату не в полном размере. Кроме того, в нарушение трудового законодательства директор предприятия не рассмотрел в установленный срок 2 требования председателя первичной профсоюзной организации.



Прокуратурой района в отношении руководителя предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 (нарушение трудового законодательства) и ч.6 ст.5.27 (неполная выплата в установленный срок заработной платы) КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых он привлечен к административной ответственности в виде штрафов в размере 5 и 10 тыс. рублей соответственно.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.