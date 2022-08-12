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6 сентября, 10:48
НовостиКриминал

У жителя Калмыкии обнаружили и изъяли наркотики

У жителя Калмыкии обнаружили и изъяли наркотики

По подозрению в незаконном обороте наркотических средств сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Октябрьского района. Он уже был ранее судим за аналогичное преступление и признался, что найденным веществом является наркотическое средство «химка». Мужчина изготавливал наркотик для личного употребления.

Полиция продолжает проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото из телеграм-канала МВД Калмыкии.

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