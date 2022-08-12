Солдат Калмыкии героически погиб во время специальной военной операции

Второго сентября второй Десантно-штурмовой батальон 83 в полном составе, не оставив позиции, вызвал на себя огонь артиллерии. Командир роты капитан Мингиян Лиджиев совершил подвиг, подорвав вместе с собой трёх боевиков.



Глава Калмыкии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: "Вечная память командиру десантно-штурмовой роты гвардии капитану Мингияну Лиджиеву. Сәәни орнд төртхә".



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.