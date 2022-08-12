Теперь самозанятые смогут торговать на ярмарках выходного дня

В Калмыкии с каждым годом количество самозанятых увеличивается, сегодня их зарегистрировано уже около 5 тысяч.



Теперь они смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях - наравне с индивидуальными предпринимателями.



Принятое решение открывает новые возможности для самозанятых в аграрном секторе. Теперь у них появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, - молока, мяса, овощей, зелени, а у потребителей - возможность приобрести продукты по доступным ценам.



Фото с сайта Правительства РК.