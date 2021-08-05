Массовые мероприятия остановлены во всей России

Они проводятся только в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, в зависимости от тенденции эпидпроцесса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Президиума координационного совета при федеральном Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Она также проинформировала, что ни один регион не может проводить мероприятия с количеством участников больше 3000 человек, а вот от 1000 до 3000 человек – всего 2.

По словам главы Роспотребнадзора, эпидситуация, в целом, в стране остаётся крайне напряжённой. Анна Попова отметила, что максимальный рост заболеваемости отмечается среди пенсионеров. За прошедшую неделю он составил 14%. При этом - в 12 субъектах страны фиксируется быстрый рост заболеваемости (на 20% и более). По данным оперштаба на 4 октября, в России зафиксирован максимум заболевших ковидом со 2 января.