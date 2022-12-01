У жителей Приютного появилось современное и красивое место для отдыха

В селе завершено благоустройство парка. На его территории появились игровые площадки и для скейтборда, велодорожки и уличные тренажеры. Также предусмотрено электроосвещение для отдыха и занятий спортом в темное время суток. Сообщает телеграмм Приютненского района. Работы были проведены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" с опережением графика.



По словам Главы района Басана Манжикова, теперь главная задача– следить за территорией, чтобы она как можно дольше радовала жителей и гостей.

Фото: Приютненский район