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8 ноября, 17:37
НовостиОбщество

У жителей Калмыкии, как и всей России, появилась возможность получить индивидуальный номер налогоплательщика в интернете

У жителей Калмыкии, как и всей России, появилась возможность получить индивидуальный номер налогоплательщика в интернете

Сделать это можно на портале Госуслуг, не посещая налоговую службу. Об этом сообщил Премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь можно не только встать на учёт, но и получить уведомление о присвоении ИНН. Такая мера позволит значительно облегчить и ускорить многие формальные процедуры, что особенно актуально в условиях сложной эпидемической обстановки.

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