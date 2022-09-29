6 декабря, 10:40
У жителей Калмыкии есть возможность принять участие в шестом Всероссийском правовом диктанте
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Масштабное мероприятие приурочено ко дню Юриста и проходит в онлайн-режиме. Стать его участником может каждый, кому исполнилось 14 лет.
Масштабное мероприятие приурочено ко дню Юриста и проходит в онлайн-режиме. Стать его участником может каждый, кому исполнилось 14 лет.
Им предстоит ответить на вопросы по Конституции, трудовому, гражданскому и семейному праву. А по итогам будут выданы сертификаты с результатами прохождения теста и информация о допущенных ошибках.