У жителей Калмыкии есть возможность принять участие в шестом Всероссийском правовом диктанте

Масштабное мероприятие приурочено ко дню Юриста и проходит в онлайн-режиме. Стать его участником может каждый, кому исполнилось 14 лет.



Им предстоит ответить на вопросы по Конституции, трудовому, гражданскому и семейному праву. А по итогам будут выданы сертификаты с результатами прохождения теста и информация о допущенных ошибках.