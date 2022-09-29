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6 декабря, 11:07
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Тотальный тест "Доступная среда" продолжается

Тотальный тест "Доступная среда" продолжается

На днях в нем принял участие коллектив Элистинского дома-интерната. Сотрудники проверили свои знания в сфере прав и потребностей людей с инвалидностью, этике общения и посмотрели, как они повели бы себя в ситуативных моментах.

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и проводится уже не первый год. После прохождения диктанта специальные организации сформируют рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию доступной среды.

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