Федеральная пассажирская компания предупредила о повышении тарифов на проезд в вагонах-купе на 8,1% с 1 января

Отметим, что в 95% вагонов-купе, СВ и люкс сейчас применяется система динамического ценообразования, т. е. стоимость билетов зависит от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.



ФПК сама устанавливает тарифы в нерегулируемом сегменте — СВ, купе и люкс, а тарифы для плацкарта и общих вагонов определяет ФАС.