Квадрокоптеры отправятся в зону СВО

Активисты Народного фронта приобрели квадрокоптеры для военнослужащих в зоне СВО. "Птички" или "глазки", как обычно называют их бойцы, всегда пользуются спросом-они необходимы для разведки территории. В этот раз земляки запросили мини-версию такого устройства. Он гораздо меньше весит и стоит дешевле. Приобретение стало возможно благодаря региональному сбору «Всё для Победы». В ближайшее время квадрокоптеры будут переданы в зону спецоперации.