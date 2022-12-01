Сегодня – последний день, когда жители Калмыкии могут предоставить налоговую декларацию о доходах, полученных в 2022 году

Касается это тех, кто в минувшем году оформил сделку по земле или имуществу, адвокатов, нотариусов, а также иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание на территории республики. Специалисты напоминают, что удобнее всего подать свои сведения через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России.



Все эти налоги полностью зачисляются в бюджет по адресу регистрации налогоплательщика и идут на местные расходы. В том числе на ремонт дорог и зарплату бюджетникам.