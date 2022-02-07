У православных христиан продолжается Великий пост

Это важнейший период воздержания от употребления скоромной пищи, ведущий к празднику Пасхи, Светлому Христову Воскресению.

Верующие вступают на путь духовного очищения, стараясь в это время ограничить себя в еде, увеселениях и вредных привычках.

В эти дни не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы допускается принимать в пищу рыбу. Другие морепродукты также не входят в число запретных.

В Великий пост стоит не только составить календарь питания, но и знать традиции.