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9 марта, 16:39
НовостиРелигия

У православных христиан продолжается Великий пост

У православных христиан продолжается Великий пост

Это важнейший период воздержания от употребления скоромной пищи, ведущий к празднику Пасхи, Светлому Христову Воскресению.

Верующие вступают на путь духовного очищения, стараясь в это время ограничить себя в еде, увеселениях и вредных привычках.

В эти дни не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты. В праздники Вербного Воскресения и Благовещения Пресвятой Богородицы допускается принимать в пищу рыбу. Другие морепродукты также не входят в число запретных.

В Великий пост стоит не только составить календарь питания, но и знать традиции.

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