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9 марта, 16:21
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Сбер помогает южному бизнесуперейти на электронную цифровую подпись

Сбер помогает южному бизнесуперейти на электронную цифровую подпись

Сбер стал первым доверенным лицом удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Теперь руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели могут получить электронную подпись от лица ФНС в сервисе СберБизнес или в отделении банка. 

Электронная подпись позволяет пользоваться сервисами Госуслуг, регистрироваться в ГИС «Честный ЗНАК», подавать отчетность и заявления в госорганы, регистрировать кассы, участвовать в коммерческих тендерах, госзакупках по 44-ФЗ и торгах по реализации имущества банкротов.

Сбер остаётся технологическим лидером в поддержке малого и среднего предпринимательства и помогает южному бизнесу быстрее проходить цифровую трансформацию. Электронная подпись от ФНС России – одна из самых востребованных услуг у бизнеса, ведь подписанный квалифицированной электронной подписью документ обладает такой же юридической силой, как и завизированный собственноручной подписью бумажный вариант.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Для  получения электронной цифровой подписи действующим клиентам Сбера достаточно заполнить заявку в сервисе СберБизнес и один раз посетить офис банка. Те, у кого нет расчетного счета в Сбере, могут её оформить в одном из 14 офисов банка в следующих городах: Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Элиста, Черкесск, Нальчик и Махачкала.

Узнать подробнее об электронной подписи и её оформлении можно по ссылке: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/e-signature?tab=non-client

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