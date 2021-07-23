У молодых людей из Калмыкии появилась возможность обучиться тибетской медицине

Открыт набор абитуриентов в Институт тибетской медицины и астрологии Men-tsee-khang в Дхарамсале.

Это учебное учреждение готовит специалистов традиционной тибетской медицины – лечебного направления, одного из самых древних в мире. Оно насчитывает более 8 000 лет. Это буддийская система врачевания, основанная на вековых знаниях о здоровье.

Традиционная медицина наиболее широко применяется на Тибете, однако, в настоящее время она продолжает использоваться и в Индии, Непале, Бутане, России (Сибирь), Китае и Монголии. Кроме этого, в последние десятилетия тибетская медицина приобрела некоторую популярность также в Европе, Северной Америке и других регионах.

В Центральном хуруле Калмыкии служат два доктора тибетской медицины Санал Геннадьевич Кукеев и Айтуш Валерьевич Овшиев, они оба закончили Институт тибетской медицины и астрологии имени Его Святейшества Далай-ламы ХIV в Дхарамсале.

Жители нашей республики, соседних регионов, многих городов страны регулярно обращаются за помощью к хурульным лекарям, зарекомендовавшим себя настоящими знатоками уникальной тибетской медицины, эффективность которой широко известна во всем мире.

До ограничений, связанных с распространением коронавируса, к врачам с самого раннего утра ежедневно выстраивались очереди.

Нынешний набор иностранных студентов - второй. Это очная форма обучения по изучению тибетского языка для дальнейшего поступления на основной курс «Менпа Качупа» -Тибетская медицина в 2022 году.

Обучение начнется 1 октября, длительность подготовительного курса составит 8 месяцев. Основная же программа - «Менпа Качупа» включает в себя 6 месяцев вводного курса, 5 лет основной программы и один год интернатуры.

Всю подробную информацию о поступлении и требованиях к абитуриентам можно узнать на сайте, а также официальных страницах Центрального хурула Калмыкии в социальных сетях.