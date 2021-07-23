День Военно-воздушных сил отмечает Россия

Этот день был выбран не случайно - 12 августа 1912 года Военное ведомство России ввело в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Так было дано начало создания военной авиации России

Сегодня ВВС является важнейшей составной частью Вооруженных Сил России. Его служащие выполняют множество оборонных, стратегических и разведывательных задач, значение которых в обороноспособности и безопасности страны сложно переоценить.

Воздушное войско включает в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в своем составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.