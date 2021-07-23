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12 августа, 12:50
НовостиЗдравоохранение

Сегодня в Городовиковске работает мобильный маммограф

Сегодня в Городовиковске работает мобильный маммограф

Прием ведётся на территории Центральной районной больницы в течение дня. Завтра воспользоваться услугами передвижного комплекса смогут жительницы села Виноградное. Об этом сообщает муниципалитет. Напомним, что проведение рентгеновского обследования молочных желёз у женщин позволяет выявить рак на начальной стадии, когда можно полностью избавиться от заболевания или минимизировать ущерб от онкологического процесса. В России обязательным является регулярное обследование пациенток старше 40 лет.

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