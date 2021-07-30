У лаганцев началась горячая пора. В районе стартовала осенняя путина

Кое-кто заготавливает удочки, есть те, кто только присматривает места лова, а промысловики уже вышли в море. В этом году в кампании примут участие свыше пятисот рыбаков. До начала декабря, нужно освоить общую запланированную квоту – почти 4 000 тонн рыбы.

Напомним, весной в северо-западной части Каспия было выловлено 1 100 тонн и ещё 22 тонны – на внутренних водоёмах.