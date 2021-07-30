О решении проблемы мусорных свалок в Элисте

Муниципальная акция «Чистый четверг», стартовавшая в Элисте, завершится ровно через неделю. Её организация была связана с необходимостью хотя бы частичного решения многолетней проблемы свалок в калмыцкой столице. Так называемая «Мусорная реформа» стартовала в 2017 году. Но за минувшие четыре года так и не прибавилось ясности в вопросе, кто же всё-таки отвечает за сбор и утилизацию отходов в муниципалитетах. Жители города изо дня в день видят переполненные контейнеры, баки, а также захламлённые близлежащие площадки. Как нам сообщили, сейчас в столичной администрации в этом направлении начата планомерная работа.