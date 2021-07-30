Покушение на мошенничество в особо крупном размере

Уголовное дело по данному факту возбуждено Следственными органами следственного комитета России по Калмыкии. Подозреваемые в нем – адвокат из Ростовской области и житель республики. По версии следствия, с 5 по 9 сентября текущего года они ввели в заблуждение женщину, обвиняемую по уголовному делу о покушении на рейдерский захват предприятий.



Злоумышленники предложили ей возможность содействия в решении вопроса о прекращении уголовного преследования и возмещении понесенных ими имущественных затрат, связанных с изменением меры пресечения. Таким образом, они пытались получить 5 миллионов рублей.