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14 сентября, 16:45
НовостиКриминал

Покушение на мошенничество в особо крупном размере

Покушение на мошенничество в особо крупном размере

Уголовное дело по данному факту возбуждено Следственными органами следственного комитета России по Калмыкии. Подозреваемые в нем – адвокат из Ростовской области и житель республики. По версии следствия, с 5 по 9 сентября текущего года они ввели в заблуждение женщину, обвиняемую по уголовному делу о покушении на рейдерский захват предприятий.


Злоумышленники предложили ей возможность содействия в решении вопроса о прекращении уголовного преследования и возмещении понесенных ими имущественных затрат, связанных с изменением меры пресечения. Таким образом, они пытались получить 5 миллионов рублей.

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