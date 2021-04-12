У краснокнижной степной антилопы начался отёл

Для сотрудников открытого биосферного заповедника «Чёрные земли» наступили горячие дни. Они ведут мониторинг и оценку ситуации в стаде круглый год.

Сезон массового размножения – один из самых важных периодов в жизни сайгаков. Он начался в первых числах мая. Спустя ровно 145 дней после гона. И займёт не более 10 дней. Сейчас животные собрались в отёльные скопления. Часть самочек ждут появления на свет детёнышей. А часть малышей уже могут следовать за матерями. И вскоре стадо начнёт активно мигрировать.

Степная антилопа относится к животным, быстро наращивающим свою численность. При соблюдении всех благоприятных факторов – погодные условия, влияние хищников, браконьеров, наличие кормов и стрессы – популяция этих копытных может ежегодно удваиваться. Браконьерство в заповеднике на сегодня искоренили. Инспекторы природоохранной зоны, вооруженные самым современным оборудованием, ведут на её территории круглосуточный дозор. А вот прошлогодняя засуха, возможно, даст о себе знать. Оценку учёные дадут уже в ближайшее время. Тепловизоры, приборы ночного видения и новые фотоловушки, полученные на днях по гранту от Всемирного фонда дикой природы, значительно расширяют возможности в изучении жизни всех обитателей уникальной экосферы этого природного анклава и повышают эффективность охранных мероприятий. В настоящее время заповедник реализует проект по изучению болезни сайгаков совместно с ветеринарной службой «Московского зоопарка».

Пока, с точки зрения болезней сайгака, как говорят московские ветеринары, ситуация в популяции заповедника очень хорошая. Но внимание привлекли и хищники. Степные коты, лисы, корсаки, волки. Это виды, которые чрезвычайно значимы в жизни заповедников.

Это уже второй приезд московских специалистов в «Чёрные земли». Работа рассчитана на несколько лет. Им предстоит изучение не только сайгаков, но и домашних животных –овец и коз, возможного источника болезни, опасного для раритетного вида копытных.