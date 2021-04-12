Сегодня в столице отметили праздник Радоницы – день поминовения усопших
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С утра в Казанском кафедральном соборе состоялись литургия и панихида, затем, по традиции, верующие совместно со служителями храма совершили крестный ход в сторону городского кладбища.
Там священнослужители произнесли пасхальные молитвы и приветствие усопшим "Христос Воскресе".
После проведения обрядов, церковнослужители совместно с прихожанами разошлись по территории кладбища чтобы помянуть умерших и провести молитвословия.