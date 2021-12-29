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7 января, 11:49
НовостиКультура

Тюльпанчик» завоевал Гран-при XXII фестиваля-конкурса «Рождественские звезды»

Тюльпанчик» завоевал Гран-при XXII фестиваля-конкурса «Рождественские звезды»

Этот ежегодный фестиваль объединяет более 3 тысяч участников из городов и регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья и призван объединить детей для обмена творческими достижениями, показать красоту и неповторимость различных жанров искусства  многонациональной России.

В составе жюри конкурса были ведущие солисты Большого театра, известные деятели культуры, звезды эстрады России

Ансамбль «Тюльпанчик» одержал победу и был отмечен Гран-при конкурса, а также стал лауреатом 1 степени. Коллектив исполнил зажигательные танцы «Чичердык» и «Шарка-Барка».

Кроме того, ребята получили специальный приз - приглашение на телепередачу "Большие и маленькие" телеканала «Россия К»

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