Тюльпанчик» завоевал Гран-при XXII фестиваля-конкурса «Рождественские звезды»

Этот ежегодный фестиваль объединяет более 3 тысяч участников из городов и регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья и призван объединить детей для обмена творческими достижениями, показать красоту и неповторимость различных жанров искусства многонациональной России.

В составе жюри конкурса были ведущие солисты Большого театра, известные деятели культуры, звезды эстрады России

Ансамбль «Тюльпанчик» одержал победу и был отмечен Гран-при конкурса, а также стал лауреатом 1 степени. Коллектив исполнил зажигательные танцы «Чичердык» и «Шарка-Барка».

Кроме того, ребята получили специальный приз - приглашение на телепередачу "Большие и маленькие" телеканала «Россия К»